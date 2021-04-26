Müze olacağı açıklanmıştı: Bir bölümü 'Külli-ye' ismiyle kahvaltı salonu olmuş

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2010’da restore edilerek müze olacağı açıklanan Mimar Sinan yapısı Haseki Külliyesi’nin bir bölümünün "Külli-ye" adıyla kahvaltı salonuna dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Karar gazetesinin haberine göre; Twitter’da Önder Kaya adlı bir kullanıcının "Haseki Külliyesi’nin bir kısmını bir kahvaltı salonuna kiralanınca böyle bir tabela çıkmış ortaya" ifadeleriyle paylaştığı fotoğraftan yansıyan skandal görüntü sosyal medyada tepki topladı.

Kaya’nın paylaşımına daha önce Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde görev yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat şu ifadelerle tepki verdi: "Vakıflarda 3 yıl çalışıp müzesini hazırlamıştım. Vitrini, Belgeseli, logosu, kitabı bile dahil bitmişti. Bu haldeyken Diyanet’e devredildi, 10 yıldır bahçesinde lahana yetiştiriliyor. Hayrat vakıf eseri kahvaltıcı olmuş çok mu?"Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2010’da İstanbul’da bulunan tarihî Haseki Külliyesi’nin restore edilerek müze yapılacağını açıklamıştı.

Dönemin İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü İbrahim Özekinci tarafından yapılan açıklamada, şu bilgiler verilmişti: "Restorasyona başladık. Aynı zamanda teşhir ve tanzim çalışmalarımız da devam ediyor. Çalışmalar bittiğinde bazı vakıf müzelerinde sergilenemeyen çini panolar, su damlalıkları, mezar taşları, kitabeler, Sakal-ı Şerif kutuları, rahleler, halılar, kilimler ve şamdanlar gibi eserlerin sergilenebileceği bir alan ortaya çıkacak."

Külliyenin 1977’den bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet verdiği biliniyor.