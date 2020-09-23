Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel hakkında 10 yıla kadar hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve astsubay Erdal Baran hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Yıldız ve Dükel ile bu isimlere bilgi temin ettiği iddia edilen Erdal Baran hakkında "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" iddiasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

8 Haziran’da gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile astsubay Erdal Baran tutuklanmış, TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dört aydır tutuklu bulunan Müyesser Yıldız'ın tutuklanmasına Odatv'de yayımlanan ve hâlâ erişime açık olan üç yazısı gerekçe gösterilmişti.