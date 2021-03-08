Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel davasında karar açıklandı

Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel’in 'Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama' iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

Haber Merkezi

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Astsubay Erdal Baran hakkında “Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" gerekçesiyle açılan davada karar verildi.

Odatv'nin haberine göre, mahkemenin kararı şöyle oldu:

 1- Sanık Erdal Baran yönünden TCK 327'den cezalandırılması istemiyle açılan davada TCK 334'te kaldığı anlaşıldığından, 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına; değişik zamanlarda aynı eylemin birden fazla kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 1/2 oranında arttırılmasına. İndirimle 2 yıl 6 ay  

2- EB hakkında TCK 329'dan açılan davada TCK 334'dan 4 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına. Aynı eylemin değişik zamanlarda gerçekleştirilmesi nedeniyle 1/2 oranında arttırılmasına. İndirimle 5 yıl.  

3- Müyesser Yıldız TCK 327'den cezalandırılması istemiyle açılan davada TCK 336'te kaldığı anlaşıldığından, alt sınırdan 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına; değişik zamanlarda aynı eylemin birden fazla kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 1/3 oranında arttırılmasına. İndirimle 1 yıl 1 ay 10 gün  Hapis cezasının miktarı göz önüne alınarak ertelenip 1 yıl 1 ay 10 gün denetim süresi belirlenmesine;

4- Müyesser Yıldız TCK 329'den cezalandırılması istemiyle açılan davada TCK 336'da kaldığı anlaşıldığından, takdiren alt sınırdan... 2 yıl 6 ay…

5- Dükel'in TCK 327'den beraatine,  

6- Dükel'e toplam 1 yıl 15 gün hapis cezası; verilen cezanın ertelenmesine ve 1 yıl 15 gün denetim süresi belirlenmesine karar verildi.  

7- Baran'ın tahliyesine ve yurtdışına çıkış yasağı konmasına,  

8- Yıldız'ın yurtdışına çıkış tedbirinin devamına,  

9- Dükel'in yurtdışı tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.  

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