Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel davasında karar açıklandı

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Astsubay Erdal Baran hakkında “Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" gerekçesiyle açılan davada karar verildi.

Odatv'nin haberine göre, mahkemenin kararı şöyle oldu:

1- Sanık Erdal Baran yönünden TCK 327'den cezalandırılması istemiyle açılan davada TCK 334'te kaldığı anlaşıldığından, 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına; değişik zamanlarda aynı eylemin birden fazla kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 1/2 oranında arttırılmasına. İndirimle 2 yıl 6 ay

2- EB hakkında TCK 329'dan açılan davada TCK 334'dan 4 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına. Aynı eylemin değişik zamanlarda gerçekleştirilmesi nedeniyle 1/2 oranında arttırılmasına. İndirimle 5 yıl.

3- Müyesser Yıldız TCK 327'den cezalandırılması istemiyle açılan davada TCK 336'te kaldığı anlaşıldığından, alt sınırdan 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına; değişik zamanlarda aynı eylemin birden fazla kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 1/3 oranında arttırılmasına. İndirimle 1 yıl 1 ay 10 gün Hapis cezasının miktarı göz önüne alınarak ertelenip 1 yıl 1 ay 10 gün denetim süresi belirlenmesine;

4- Müyesser Yıldız TCK 329'den cezalandırılması istemiyle açılan davada TCK 336'da kaldığı anlaşıldığından, takdiren alt sınırdan... 2 yıl 6 ay…

5- Dükel'in TCK 327'den beraatine,

6- Dükel'e toplam 1 yıl 15 gün hapis cezası; verilen cezanın ertelenmesine ve 1 yıl 15 gün denetim süresi belirlenmesine karar verildi.

7- Baran'ın tahliyesine ve yurtdışına çıkış yasağı konmasına,

8- Yıldız'ın yurtdışına çıkış tedbirinin devamına,

9- Dükel'in yurtdışı tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.