Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel davasında ara karar

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Astsubay Erdal Baran hakkında “Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" gerekçesiyle açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklardan Erdal Baran'ın tutukluluğunun, Yıldız ve Dükel hakkında ise adli kontrol şartlarının devamına karar verdi.

Mahkeme Müyesser Yıldız avukatının Hanefi Avcı'nın dinlenilmesi ve Yıldız'ın eyleminin gazetecilik faaliyeti kapsamında olup olmadığı yönünde bir gazetecinin dinlenilmesine yönelik taleplerini reddetti.

Yıldız'ın telefonlarının daha önceden dinlenip dinlenmediğine yönelik araştırma talebinin de reddine karar veren mahkeme ek savunma için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 5 Şubat'a erteledi.

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Astsubay Erdal Baran hakkında “Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçundan 6 yıl 3’er aydan 17 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9 Kasım 2020’de görülmüştü. Duruşmada dinlenen sanık Astsubay Erdal Baran'ın ifadeleri de Müyesser Yıldız’a kurulan kumpası ortaya çıkarmıştı.

Davanın ikinci duruşması bugün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Odatv'nin haberine göre davada, Aralık ayında yeni bir iddianamenin hazırlandığı ortaya çıktı.

"Zincirleme olarak devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçu"ndan hazırlanan yeni iddianamenin, mevcut dosyayla da birleştirildiği ifade edildi.

Erdal Baran yaptığı savunmasında, "Devletin güvenliği ve iç veya dış siyasal yararları gereği gizli kalması gereken bilgiler'den söz edilıyor. Temin sırasında bilgi sır olmaktan çıktıysa, bilinir hale geldiyse bu bilgi sır olmaktan çıkmış sayılır. Temin kelimesi gizli kalması gereken bilgileri elde etmek için çaba göstermek gerektiğini de içermekte" dedi.

Yıldız: Gazeteci bilgiyi temin eder ve yazar

Müyesser Yıldız savunmasında "Casusluk iddiasıyla gözaltına alındık, arkasından böyle olmadığı ortaya çıktı ve ifşa ile suçlandık. Şimdi de iddia makamı temine getirmeye çalışıyor. Anlıyorum ki mutlaka bir şey bulunmak ve cezalandırılmak isteniyoruz. Keşke iddia makamı bu çabanın yanında; ihbarcının bulunması, daha da önemlisi bütün dosya bilgi ve belgelerinde benim çok önceden dinlendiğim, ana hedefin ben olduğum ortadayken acaba beni yasa dışı biçimde kimlerin dinlediğini de ortaya çıkaran bir iddianame düzenleseydi" dedi.

Yıldız şunları söyledi:

"Temin nedir? Gazeteciliğin temel faaliyeti budur. Tabii kabul etmiyorum Erdal Baran'dan bir şey temin ettiğimi, ama gazeteci bilgiyi temin eder ve yazar. Ben gazeteciyim. Bilgiye ve belgeye ulaşacağım ki yazı yazabileyim" diyen Yıldız şunları söyledi:

"Sakıncalı piyadeyi icat eden zihnin torunları şimdi sakıncalı gazeteciyi yaratmak peşinde. Gelin adalet reformunun ilk işaret fişeğini siz atın ve bu davayı kapatın."

İsmail Dükel de "bu haksız davanın temizlenmesi görevinin bu heyete düştüğünü" belirtti. Dükel'in avukatı da, ikinci iddianameyi gereksiz bulduğunu belirterek ikinci iddianamede temine ilişkin yeni bir şey olmadığını, yalnızca birinci iddianameye atıfta bulunulduğunu ifade etti ve bu usülü kabul etmediklerini vurguladı.