Müteahhitler aşıda öncelik istedi, Erdoğan'a talep iletti!

Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, aşı için öncelik talebinde bulunduklarını açıkladı.

Yurt dışında çalışan firmaların iş geliştirme için yüz yüze temasların önemli olduğu iddiasında bulunan Yenigün, aşı önceliği için Ticaret Bakanlığı ile görüştüklerini, talepte bulunan şirketlerin listesini sunduklarını dile getirdi.

Bloomberg HT'ye konuşan Yenigün, "Pandemi tüm sektörlerdeki çalışma biçimlerini ağırlaştırmış olsa da biz sektör olarak bu konuda pandeminin getirdiği yavaşlamayı kabul etmiyoruz. Konuya ilişkin de hareket geçtik ve geçtiğimiz günlerde DEİK toplantısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a talebimizi ilettik. Kendisine sektörün yüz yüze görüşmelerinin önemini aktardık ve aşıda ayrıcalık talep ettik. Sektörümüzün sık sık yurt dışına çıkıp büyümesi ve gelişmesi adına girişimleri olduğunu aktardık. Ardından da Ticaret Bakanlığı’na talebimizi ilettik. Her firmaya yönetici iş geliştiricisi ya da proje koordinatörü gibi birkaç kişilik kontenjan olmasını talep ettik.Şimdiye kadar 45 firma başvurmuş ancak arkasının da geleceğini düşünüyorum" dedi.