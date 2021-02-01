Mutasyonlu virüs tespit edilen kişinin evinin önüne TOMA çekildi

Geçtiğimiz hafta Sırbistan'dan gelen ve mutasyonlu virüs taşıdığı tespit edilen bir kişi, ailesi ile birlikte karantinaya alındı. Evlerinin önünde TOMA çekildi.

DHA'nın haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 17 kentte 128 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini açıklaması sonrası, Van’da da geçen hafta çalışmak için gittiği Sırbistan’dan gelen bir kişinin Koronavirüs taşıdığı belirlendi.

Sırbistan'dan gelen şahıs ve beş kişilik ailesi, Edremit ilçesindeki evlerinde karantinaya alınarak, tedavilerine başlandı. Binanın önünde TOMA beklediği ve polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.