Mutasyona uğramış virüs tespit edilen hasta yurda götürüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından İngiltere’den hava yolu ile gelen vatandaşlara yapılan test sonucunda, 15 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 15 kişiden birinin, Balıkesir'in Edremit ilçesi Kızılkeçili Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, hastanın yaşadığı ev karantinaya alındı. Evin bahçe kapısına "Pandemi tedbirleri kapsamında bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır" yazısı asıldı. Jandarma ekipleri de dün akşamdan itibaren evin önünde 24 saat nöbet tutuyor, eve giriş ve çıkışa izin verilmiyordu.

Yurda götürüldü

Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen hasta, sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak karantina için yurda götürüldü. 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibi, mutasyonlu koronavirüs tespit edilen 40'lı yaşlardaki erkek hastayı, Balıkesir'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürmek üzere aldı.

Kızılkeçili Mahalle Muhtarı Ali Deveci, "Burada izole edileceğine ve burada kalacağına inanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Panik kesinlikle yok" dedi.