Mutasyon açıklaması: Ölümlerin artmasından, yoğun bakıma yüklenilmesinden tedirginiz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, mutasyonlu virüsün şu ana kadar Türkiye’de 33 ile yayıldığını söyledi.

Akın, “Öyle bir mutantla karşılaştık ki yayılımı Vuhan’dan dünyaya dağılan virüse göre çok hızlı. Ölüm sayısının artmasından, yoğun bakımlara yüklenilmesinden bir parça tedirginiz" dedi.

'Çok hızlı yayılıyor'

Akın şöyle konuştu:

"33 ilde biz saptadık ama Türkiye'nin tüm illerinde bunu saptamak için çalışma sürdürülüyor. Yarın bir başka rakamla karşılaşabiliriz. Bu yayılıyor. Çünkü şehirlerarası ulaşımda durma yok. Herkes yine eşe, dosta, akrabaya ziyaretlerini yapıyor. Sosyal amaçlı ziyaretler olduğu için iller arası geçiş oluyor ve çok hızlı bir şekilde yayılacağını görüyoruz. İngiltere örneğini biliyorum; İngiltere'de yaklaşık 5 hafta sonunda saptanan tüm virüslerin yüzde 70'i bu mutant virüs oldu. Yani çok hızlı yayılıyor.

Hastalığın şiddeti değişmiyor; ama yüzde 1 ölüm varsa 100 kişiden 1'ini kaybedebilirsiniz, ama vaka sayısı 100 bin olursa bin kişiyi kaybedersiniz; onun için de ölüm sayısının artmasından, yoğun bakımlara yüklenilmesinden bir parça tedirginiz. Şu an yük taşınıyor. Çünkü vaka sayısı kontrol edilebilir ölçüde; ama kontrol edemediğimiz yeni mutant vakaları artıyor. Bunu kontrol etmek için çaba harcamak lazım."

'2021'de çok fazla rahatlayacağımızı düşünmemek lazım'

"Tedavi modelinde bir değişiklik yok, aynı tedaviyi uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyacağını düşündüğümüz için toplumda özel bir değişiklik yapmadık. Ama virüsün yarattığı yük ile elde ettiğimiz bazı bilgilere göre oynama yapılabilir. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Biraz daha takip ediyoruz; çünkü aynı şekilde İngiltere'yi ya da bir başka ülkeyi de takip durumundayız. Danimarka'nın, Almanya'nın çeşitli sıkıntılar var, Hollanda epeyce sıkıntıda. Bunları da takip ediyoruz. İki doz aşılanan nüfus yüzde 65-70'lere ulaştığı zaman epeyce rahatlamış olacağız. Ancak bu arada virüs de boş durmuyor. Virüs de kendi yaşamını sürdürmesi için zaman zaman yeni mutantları ortaya çıkarıyor ve bu yeni mutantların topluma yayılmasıyla tekrar ataklar yapıyor.

Şu anda hızlı bir şekilde aşımızı tamamlayalım. Mayıs, Haziran, Temmuz ayına doğru bir rahatlama olabilir. Hem insanların sokağa çıkması hem de bağışıklanmış kişi sayısının artmasına bağlı olarak biraz daha rahatlayabiliriz; ama 2021'de çok fazla rahatlayacağımızı düşünmemek lazım."