Mustafa Tozkoparan’ın portresi Sarkuysan fabrikasında

Ağustos ayında yaşamını yitiren TKP üyesi, işçi önderi Mustafa Tozkoparan’ın portresi yıllarca temsilciliğini yaptığı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın Sarkuysan fabrikasındaki işyeri temsilciliğine asıldı.

Sanatçı İrfan Ertel’in Mustafa Tozkoparan portresini çalıştığı Sarkuysan fabrikası işçileri, aralarında bağış toplayarak portreyi aldılar. Portre bugün düzenlenen törenle Sarkuysan fabrikasında sendika işyeri temsilciliği odasına asıldı.

Temsilcilikte yapılan törene Birleşik Metal-İş Gebze Şube Başkanı Selçuk Çiftçi ve Tozkoparan’ın eşi de katıldı.