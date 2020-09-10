Mustafa Suphi Dostluk Nişanı Dimitris Kutsumbas'a veriliyor

TKP Merkez Komitesi, partinin 100. yaşına erdiği 2020 yılından itibaren her yıl 10 Eylül’de, bir parti dostuna Mustafa Suphi Dostluk Nişanı verilmesi kararı aldı.

Bu nişan, hem TKP kurucularını anmak hem de partinin mücadelesine emek vermiş parti dostlarını onurlandırmak için verilecek.

İlk Dostluk Nişanı, TKP’yle uzun yıllardır yoldaşlık ilişkini sürdüren Yunanistan Komünist Partisi’nin Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas’a verilecek.

Ödül iki halkın birbirine düşman kılınmaya çalışıldığı, Ege ve Akdeniz’de tatbikatların art arda birer gözdağı gibi yapıldığı, kısa süreli bir çatışmanın neredeyse bir kıvılcıma bağlı olduğu şu günlerde daha anlamlı görünüyor.

İki parti de çeşitli vesilelerle yaptıkları açıklamalarda bölgede halkların dostluğundan yana olduklarını, Anadolu’da bir tarihi birlikte yaratmış iki halkın kardeşliğinden, eşitlikten, sosyalizmden başka çözüm yolu olmadığını vurgulamışlardı.

Dostluk Nişanı, sanatçı yoldaşlarımız Seda Boy, Burak Çolak ve Ömer Koçağ’ın ellerinde şekil aldı.

Mustafa Suphi Dostluk Nişanı'nın anlamı Mustafa Suphi ve yoldaşlarının mücadelesinden ilham alınarak tamamlanan bu eser, devrimi arama süreci içerisinde duyulan heyecanı ve iradeyi vurguluyor. Sovyet konstrüktivistlerinin kompozisyon anlayışıyla resmedilen Mustafa Suphi’nin portresi, çağdaş bir yorumla şekillendirilen yarım küre formuyla bir bütün oluşturuyor. Form biçimsel olarak dünya ve gözden esinlenerek tasarlanmış. Dünya evrenselliği, göz hafızayı simgeliyor. Sosyalizmi çağrıştıran kırmızı renk yoğun olarak kaidede kullanılmış. Mücadele dolu dünyamıza bakan Mustafa Suphi, sosyalizme yelken açmış gemide yoldaşlarını bekliyor. Mustafa Suphi dostluk nişanı” Türkiye Komünist Partili sanatçılar tarafından partinin 100. yılı için üretildi.