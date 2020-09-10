Mustafa Suphi Dostluk Nişanı Dimitris Kutsumbas'a verildi

TKP Merkez Komitesi, partinin 100. yaşına erdiği 2020 yılından itibaren her yıl 10 Eylül’de, bir parti dostuna Mustafa Suphi Dostluk Nişanı verilmesi kararı aldı.
Bu nişan, hem TKP kurucularını anmak hem de partinin mücadelesine emek vermiş parti dostlarını onurlandırmak için verilecek.
İlk Dostluk Nişanı, TKP’yle uzun yıllardır yoldaşlık ilişkini sürdüren Yunanistan Komünist Partisi’nin Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas’a verilecek.
Ödül iki halkın birbirine düşman kılınmaya çalışıldığı, Ege ve Akdeniz’de tatbikatların art arda birer gözdağı gibi yapıldığı, kısa süreli bir çatışmanın neredeyse bir kıvılcıma bağlı olduğu şu günlerde daha anlamlı görünüyor.
İki parti de çeşitli vesilelerle yaptıkları açıklamalarda bölgede halkların dostluğundan yana olduklarını, Anadolu’da bir tarihi birlikte yaratmış iki halkın kardeşliğinden, eşitlikten, sosyalizmden başka çözüm yolu olmadığını vurgulamışlardı.
Dostluk Nişanı, sanatçı yoldaşlarımız Seda Boy, Burak Çolak ve Ömer Koçağ’ın ellerinde şekil aldı.
Mustafa Suphi Dostluk Nişanı'nın anlamı
Mustafa Suphi ve yoldaşlarının mücadelesinden ilham alınarak tamamlanan bu eser, devrimi arama süreci içerisinde duyulan heyecanı ve iradeyi vurguluyor.
Sovyet konstrüktivistlerinin kompozisyon anlayışıyla resmedilen Mustafa Suphi’nin portresi, çağdaş bir yorumla şekillendirilen yarım küre formuyla bir bütün oluşturuyor.
Form biçimsel olarak dünya ve gözden esinlenerek tasarlanmış. Dünya evrenselliği, göz hafızayı simgeliyor. Sosyalizmi çağrıştıran kırmızı renk yoğun olarak kaidede kullanılmış.
Mücadele dolu dünyamıza bakan Mustafa Suphi, sosyalizme yelken açmış gemide yoldaşlarını bekliyor. Mustafa Suphi dostluk nişanı” Türkiye Komünist Partili sanatçılar tarafından partinin 100. yılı için üretildi.
Dimitris Kutsumbas kimdir?
Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri ve milletvekili Dimitris Kutsumbas 1955’te orta Yunanistan’da bulunan lamia’da doğdu. Kutsumbas’ın aile üyeleri Nazi işgalinde ve 1946-49 yunan İç Savaşı’nda KKE’nin önderliğinde savaşmış, KKE üyesi babası 1945 yılında tutuklanmış ve 8 yıl sürgün edilmişti. Kutsumbas 1973 yılında Atina Ulusal Kapodistrian Üniversitesi’nde hukuk öğrenimine henüz başladığı sırada Yunanistan Komünist Gençliği’nin (KNE) üyesi olarak Politeknik direnişinde yer aldı. 1976 yılında KNE’nin 1. Kongresinde temsilci olarak yer alan Kutsumbas bu yıllarda çeşitli bölgesel sorumluluklar üstlendi. 1987 yılında ilk defa KKE Merkez Komitesi’ne giren Dimitris Kutsumbas 1996 yılında partinin siyasi bürosuna seçildi. Aynı yıl KKE’nin günlük gazetesi Rizospastis’in yayın yönetmenliğine getirildi ve sonraki 10 yıl boyunca bu görevini sürdürdü. Yunanistan Komünist Partisi’nde üstlendiği diğer sorumlulukların yanı sıra partinin uluslararası ilişkiler bürosunun sekreteri olduğu dönemde, 2000 ve 2007 parlamento seçimlerinde Viotia eyaletinden aday oldu. Dimitris Kutsumbas 2013 yılında KKE’nin 1991’den beri Genel Sekreterlik görevini yürüten Aleka Papariga’dan sonraki Genel Sekreteri oldu. Kutsumbas aynı zamanda 2015 yılından beri milletvekili olarak siyasi faaliyetlerini sürdürmektedir.