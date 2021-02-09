Mustafa Sarıgül'den 'yeni anayasaya' destek açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışı sonrası Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi.

"Anayasa değişikliği için 400 oy, referandum için ise 360 oy gerekmektedir. Biz, iktidara gerçekleşmesi mümkün olan, herkesi rahatlatacak bir düzenleme yapmasını öneriyoruz. Bu düzenleme ülkemiz için son derece yararlı olacaktır" diyen Sarıgül, " "Özellikle, seçim kanunu, siyasi partiler kanunu, dar bölge, daraltılmış bölge, genişletilmiş bölge, tercihli oy, Türkiye milletvekilliği, mutlaka bir kez daha görüşülmeli ve ivedi olarak parlamentodan çıkmalıdır. Türkiye milletvekilliği demokrasi açısından son derece önemlidir" ifadesini kullandı.

Sarıgül, "Biz partimizi kurarken söz verdik. ‘Herkese karşı adaletli olacağız’ dedik. Hangi parti halkın önüne kusursuz bir anayasa taslağı koyarsa ona mutlaka destek vereceğiz" diye konuştu.