Mustafa Sarıgül parti kuruyor: İl başkanını belirledi

31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, yeni parti kurma hazırlığında.

"Türkiye Değişim Hareketi"ni partilileştirecek olan Mustafa Sarıgül, İstanbul İl Başkanı’nı da belirledi.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, Konuya ilişkin açıklama yapan Yusuf Polat, Mustafa Sarıgül’e teşekkür ederek, "Tarihe düşecek bir notumuz, tamamlanacak bir hikayemiz var. Genel Başkanımız Sn Mustafa Sarıgül ve teşkilatımızın teveccühü ile İstanbul İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Allah mahçup ettirmesin" dedi.

Öte yandan eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, Sarıgül’ün partisinin 25 kişilik kurucular kurulunun hazır olduğunu söylerken, Muharrem İnce’nin de yıl sonuna kadar parti kurmasını beklediğini söyledi.