Mustafa Sarıgül parti kuruluşunu öne çekti

Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi’nin (TDH) partileşme tarihini 4 Ocak 2021’den 20 Aralık 2020’ye çekme kararı aldı.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, Sarıgül daha önce partinin tabelasını 4 Ocak’ta asacağı duyurulmuştu. Ancak yapılan değerlendirmelerin ardından takvimin öne alınması kararlaştırıldı.

Adı, Türkiye Değişim Hareketi Partisi olacak parti TDH kısaltmasını kullanacak. Genel merkez binası Beysukent’te bulunacak partinin kuruluş sloganı “Çare değişim, çare Sarıgül” olacak.