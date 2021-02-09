Mustafa Kemal Atatürk’e perde

Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ülkü Uslu'nun pencerenin önüne yerleştirdiği Atatürk tablosunun hemen üzerinde stor perde yer aldı.

Duruma ilişkin Sözcü'ye açıklamada bulunan İl Müdürü Ülkü Uslu, “Makam odası yeterince büyük değil. Makam masam da pencerenin önüne denk gelince, ben de Atatürk tablosunu boş pencere çerçevelerinden birine yerleştirmeyi uygun buldum. Hiçbir art niyetim, başka maksadım yoktur ve olamaz da" dedi.

Aynı odada yer alan Erdoğan tablosu ise masanın hemen başında bulunuyor.