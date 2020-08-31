Muş'ta ayı güllerinin koruma altına alınması talep edildi, yarasalar da koruma altına alındı

Vatandaşlar, köye 7 kilometre mesafedeki ormanlık alanda yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda yetişen ve ziyaretçilere görsel şölen oluşturan ayı güllerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altında alınması istedi.

Muş Meşe Derneği Şube Başkanı İhsan Aytemiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkbaharda yetişen ayı güllerinin hayvanlar ve insanların koparması sonucu yok olmayla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Aytemiş, Antalya, Afyonkarahisar, Konya ve Muğla'da yetişen güllerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altında tutulduğunu ve koparanlara idari para cezasının verildiğini belirtti.

Muş'ta kaya mezralarında yaşayan yarasalar koruma altında

Urartulara ait 3 bin yıllık kaya mezarında yaşamlarını devam ettiren yarasalardan alınan örneklerle koronavirüs gibi hastalıklara yönelik çalışma yapılacak.

Hitit Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Ömer Halis Demir Üniversitesi’nde görevli bilim insanları tarafından Murat Nehri üzerine inşa edilen Alparslan 2 Barajı’nda su tutulmasıyla birlikte oluşan adacıklarda mahsur kalan yaban hayvanlarının tahliyesine ve koruma altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Alpaslan 1 ve 2 barajlarında su tutulmaya başlanmasıyla birlikte Urartulara ait olan 3 bin yıllık kaya mezarı, baraj gölünde oluşan ada içerisinde kalacak.

Hastalıklarla ilgili çalışma

Kaya mezarında yaşamlarını sürdüren yarasalar koruma altına alınırken, proje kapsamında yarasalardan alınan örnekler üzerinde koronavirüs gibi yarasaların taşıyıcı olduğu hastalıklarla ilgili çalışma yapılacak.

2 bin birey yarasa

Hitit Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şafak Bulut, Urartulara ait kaya mezarında 3 farklı türde 2 bin birey yarasanın yaşadığını açıkladı.