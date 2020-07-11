Müslüman Kardeşler liderine verilen 25 yıl hapis cezası temyizden döndü

Mısır'da bir temyiz mahkemesi, Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Badi'ye verilen 25 yıl hapis cezasını onadı.

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Mısır'da Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Badi ve diğer örgüt liderlerinin yargılandığı davada verilen hapis cezaları temyiz mahkemesinden döndü.

Middle East Monitor'un haberine göre, Muhammed Badi, yardımcısı Hayrat el-Şatir ve diğer 4 örgüt lideri hakkında, 30 Haziran 2013'te başkent Kahire'nin doğusundaki Port Said'de meydana gelen şiddet olaylarını konu alan davada verilen müebbet hapis cezaları onandı.

Söz konusu olaylarda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 91 kişi yaralanmıştı.

Müslüman Kardeşler lideri Badi, Kahire Ceza Mahkemesi tarafından 2015 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.