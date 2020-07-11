Müslüman Kardeşler liderine verilen 25 yıl hapis cezası onandı

Mısır'da Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Badi ve diğer örgüt liderlerinin yargılandığı davada verilen hapis cezaları temyiz mahkemesince onandı.

Middle East Monitor'un haberine göre, Muhammed Badi, yardımcısı Hayrat el-Şatir ve diğer 4 örgüt lideri hakkında, 30 Haziran 2013'te başkent Kahire'nin doğusundaki Port Said'de meydana gelen şiddet olaylarını konu alan davada verilen 25 yıllık hapis cezaları onandı.

Söz konusu olaylarda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 91 kişi yaralanmıştı.

Müslüman Kardeşler lideri Badi, Kahire Ceza Mahkemesi tarafından 2015 yılında 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.