Musk'ın roketi yere çakıldı

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in geliştirdiği Starship adlı roket, Teksas'taki uçuş denemesi sırasında yere çakıldı.

Yere çakıldıktan sonra alev alan roketin iki ay önceki uçuş denemesi de aynı şekilde başarısız olmuştu.

Roketin denemelerde 10 kilometre yükselebildiği, bunun bir önceki denemeden daha az mesafe olduğu belirtildi.

Starship adlı roket, insanları Mars'a götürmek amacıyla tasarlanıyor. Geçen hafta yapılması planlanan test, güvenlik kurallarını karşılamadığı gerekçesiyle ABD Federal Havacılık Yönetimi tarafından onaylanmamıştı.