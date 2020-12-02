Musk, işçi düşmanı politikalarını Almanya'ya taşıyor

ABD'li otomotiv şirketi Tesla, Avrupa'daki ilk elektrikli araç fabrikasını Almanya'nın başkenti Berlin'in yakınlarında bir ormanlık alanda inşa etti.

Almanya hükümeti, Tesla'nın ülkede fabrika açmasını memnuniyetle karşılarken, ülkede 2,3 milyon üyesi olan metal işçisi sendikası IG Metall, Tesla CEO'su Elon Musk'ın işçi düşmanı politikalarına karşı tepkisini dile getiriyor.

Bloomberg'in aktardığına göre, IG Metall, Tesla'ya işçilerle toplu sözleşme imzalanmasının talep edildiği bir mektup gönderdi. Şirketin bu talebi reddetmesinin ardından Berlin'de toplanan yüzlerce işçi, Tesla'nın ülkedeki hamlelerini protesto ederken, sendikanın yerel bir lideri, Musk'ın toplu sözleşmeleri "şeytan işi" olarak görmemesi gerektiğini söyledi.

Almanya hükümetiyse, Tesla'nın ülkede büyüyen faaliyetlerine ilişkin memnuniyetini dile getiriyor. Almanya Ekonomi Bakanı Pete Altmaier, şirketin fabrikanın kurulması sürecindeki tüm ihtiyaçlarını 2021 ortasına kadar yerine getireceklerine ilişkin taahhütte bulundu. Yerel yetkililerse, şirkete inşa için gerekli tüm izinleri verdi.

IG Metall, Tesla'nın, depo işçileriyle toplu sözleşme imzalamayı reddeden Amazon'un izinden gittiğini belirtiyor. Sendika, Musk'ın, Almanya'da işçileri ABD'de olduğu gibi düzensiz gelir ve çalışma koşullarına zorlamasının, elektrikli araçlara yatırım yapmaya başlayan ülkedeki diğer otomotiv üreticilerinden de hakların alınmasını zorlaştıracağını vurguluyor

Musk'ın hayranı olduğunu daha önce dile getiren Volkswagen CEO'su Herbert Diess, daha önce IG Metall sendikasıyla birden fazla kez anlaşmazlık yaşamış ve sendikayı "eski, kabuk tutmuş yapıyı sürdürmeye çalışmakla" suçlamıştı. Parça tedarikçileri Continental AG ve Schaeffler AG'yse, sendikanın sert eleştirilerine karşın binlerce işçiyi işten çıkarmıştı. Daimler CEO'su Ola Källenius ise, sendikalara, "daha esnek anlaşmalar için toplu sözleşmelerden vazgeçme" çağrısı yapmıştı.

Tesla CEO'su Musk, ülkesi ABD'de de sendika ve işçi düşmanı politikalarıyla biliniyor.