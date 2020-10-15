Musa Orhan’ın yargılanmasına yarın başlanacak

İpek Er’e cinsel istismarda bulunan ve intihara sürükleyen uzman çavuş Musa Orhan’ın “nitelikli cinsel saldırı” suçundan tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşması yarın Siirt'te görülecek.

Orhan’ın Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşmasına Ankara’daki bir adliye binasından Ses Görüntü ve Bileşim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılacağı öğrenildi.

İpek Er’in ailesinin avukatları yarınki duruşmada, bir hafta tutuklu kaldıktan sonra salıverilen Orhan’ın tekrar tutuklanması talebinde bulunacak. Orhan hakkında İpek Er’in ölümüne ilişkin “intihara sürükleme” suçundan yürütülen soruşturma ise sürüyor.

Siirt’te uzman çavuş olarak görev yapan Musa Orhan'ın cinsel istismarda bulunduğu 18 yaşındaki İpek Er, 16 Temmuz’da Batman’ın Beşiri ilçesinde intihara teşebbüs etmiş ve 18 Ağustos’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Orhan daha sonra görevinden ihraç edilmişti.