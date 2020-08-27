Musa Orhan'ın ölüme sebebiyetten tutuklanması için savcılığa başvuruldu

Medyascope'dan Ferit Aslan'ın haberine göre, Batman’ın Beşiri ilçesinde intihar girişiminde bulunan ve daha sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 18 yaşındaki İpek Er’e “nitelikli cinsel saldırı”da bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında önce tutuklanan ancak avukatlarının itirazıyla tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan’ın, bu kez intihar soruşturmasından tutuklanması istenildi.

İpek Er’in ailesinin avukatı İlyas Tarım, bir hafta tutuklu kaldıktan sonra önceki gün tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan’ın tutuklanması talebiyle Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Tarım, Orhan’ın, “nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla tutukluyken tahliye edildiğini, bu konuda yapılan itirazların da reddedildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Biz daha önce Musa Orhan tutuklu iken kendisi hakkında Batman Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştuk. İntihar soruşturmasını yürüten savcılık, Beşiri Jandarma Karakolu’ndan, Siirt Başsavcılığı’ndan ve Ağır Ceza Mahkemesi’nden bazı evrakları ve otopsi raporunu isteyerek dosya oluşturmaya başlamıştı. Siirt’te yargılandığı davadan tahliye edilmesi üzerine biz de dün intihar soruşturmasında, ‘intihara sürüklemek’ ve ‘Ölüme sebebiyet vermek’ suçlarından savcılıktan tutuklanmasına yönelik hakkında yakalama kararı çıkartılmasını istedik. Savcılık ile yaptığımız görüşmede, soruşturma dosyasının tamamlanması ile talebimizin karara bağlanacağı bize bildirildi.”