Musa Orhan tutuklanmadı, dava ertelendi

Batman'ın Beşiri ilçesinde, 18 Ağustos'ta yaşamını yitiren İpek Er'in, geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylediği Musa Orhan'ın yargılandığı davanın ilk duruşması Siirt'te başladı. Davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, Orhan'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Dava, 25 Şubat 2021 tarihine ertelendi.

Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılanan Musa Orhan bugün görülen ilk duruşmaya, Ankara'dan SEBGİS sistemiyle katıldı ve savunma yapmayacağını, susma hakkını kullanacağını söyledi.

Mahkeme başkanı, salgın gerekçesiyle Er ailesi avukatlarından 5 avukat ve müdafilik talebini vermek için milletvekilleriyle beraber toplam 20 kişinin duruşma salonuna girmesine izin verdi. 46 avukat ve gazeteciler ise salona alınmadı.

DHA’nın aktardığına göre sanık Musa Orhan duruşmada önceki beyanlarını yineleyerek ve susma hakkını kullanmak istediğini söyleyerek savunma yapmadı. Duruşma avukatların savunmalarıyla devam etti. Mahkeme Orhan’ın tutuksuz yargılanmasına devam kararı verdi ve davayı 25 Şubat 2021 tarihine erteledi.

Ne olmuştu?

Batman’da 18 yaşındaki İpek Er'i bir evde alıkoyarak 20 gün cinsel saldırıda bulunan ve ölümüne neden olan ve yurttaşların günler süren tepkisinin ardından “nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla hakkında dava açılarak tutuklanan uzman çavuş Musa Orhan bir hafta sonra tahliye edilmişti. Tepkilerin ardından İçişleri Bakanlığı, Musa Orhan hakkında açıklama yapmış ve Uzman Çavuş Musa Orhan'ın, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildiğini duyurmuştu.