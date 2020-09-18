Muş ve Malatya'da deprem meydana geldi. Her iki ilde meydana gelen depremler can ve mal kaybına yol açmazken, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı.

Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 13 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Malatya'da bir deprem daha

Bu sabah saatlerinde ise Malatya'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkezi yine Hekimhan oldu.