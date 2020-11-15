Murat Ongun'dan İmamoğlu açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldığını doğruladı.

Ongun sosyal medya hesabından, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener’in bugün FOX TV’de yaptığı, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında açılan Kanal İstanbul soruşturması açıklaması doğrudur" diye yazdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener’in bugün FOX TV’de yaptığı, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında açılan Kanal İstanbul soruşturması açıklaması doğrudur. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 16, 2020

'Kanal İstanbul benim için bir devlet projesi değil'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, bu sabah FOX TV’de ekrana gelen Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya’nın konuğu olmuştu. Programda konuşan Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na soruşturma açıldığını açıklamıştı.

Soruşturma açıldığı' iddiası üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapılmıştı.

İmamoğlu, yaptığı ilk açıklamada, "Kanal İstanbul benim için bir devlet projesi değil" diye konuşmuştu.

İmamoğlu "Konumuz deprem. Konumuz kentsel dönüşüm. Hukukçularımız süreci çalışıyor, inceliyor. Şimdilik bir şey söylemeyeceğim. Kamu kaynağı kullanıp kentsel dönüşüm yapıyoruz. Yapılan iyi şeyleri alkışlarız biz. Deprem ile yatıp kalkıyoruz, deprem bizim için kıymetli bir konu. Zayıf, oturulamayan evlerdeki insanları oturabilir evlere taşıyoruz. Kamu kaynağı böyle kullanılır" demişti.