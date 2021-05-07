Murat Kurum: Türkiye hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır

AKP döneminde Türkiye Avrupa'nın çöplerini ithal eden bir numaralı ülke konumuna gelirken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından çelişkili açıklamalarda bulundu.

Kurum kişisel sosyal medya hesabı üzerinden, "Türkiye hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır" şeklinde bir açıklamaya imza attı.

AB istatistik kurumu EuroStat verilerine son dönem Avrupa'dan en çok çöp ithal eden ülke Türkiye olarak kayıtlara geçerken ülke bu atıkların denetimsiz bir şekilde depolandığı koca bir çöplüğe dönüşmüş durumda. Adana’da tarlalara dökülen 60 bin tondan fazla plastik çöpün varlığının tekrar gündeme gelmesiyle açıklama yapan Kurum, söz konusu verileri ve olayları inkâr ederek ülkenin hiçbir zaman çöp alımı yapmadığını iddia etti.

Konuya ilişkin Kurum "En son Adana'da istemediğimiz görüntülerin ortaya çıkması üzerine ekiplerimizle 139 tesiste denetim yaptık. 29 işletmenin faaliyetini durdurduk; 32 işletmeye 7,9 milyon TL para cezası uyguladık. Çevre kirliliğine sebep olanlar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullanırken "2021 yılının başında karışık plastik atık ithalatını da tamamen yasakladık" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "İthal edilen atıkları gümrükten geri dönüşüm tesisine kadar online takip edeceğimiz bir sistemi hayata geçiriyoruz" diyerek daha önce ithal edilmediğini belirttiği çöpleri takip edeceklerini söyledi. Kurum, ayrıca yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Atık toplama faaliyetlerine destek olmak için atık ithalatı kotasını yüzde 50’ye düşürdük. Böylece tesislerin ham madde ihtiyaçlarının yarısını iç piyasadan karşılamalarını zorunlu kıldık."

Öte yandan tarlalara dökülen ve geri dönüştürülemez çöplerden oluşan plastik atıkların varlığını inkâr eden Kurum, "Yaptığımız düzenlemelerle, ithal edilen dönüştürülebilir ham maddeler için kimlik belgesi düzenlenmesini zorunlu hale getirdik. Ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve temiz ham madde için kimlik belgesi olmayan hiçbir dönüştürülebilir atığı ülkemize sokmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurum "Benzer durumlarla tekrar karşılaşmamak, çevremizin ve vatandaşımızın sağlığını korumak için geri dönüşüm/kazanım tesislerimize yeni kriterler" getirdiklerini ifade etti.

Öte yandan güncel veriler ışığında Türkiye’ye 2004 yılından bugüne Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen plastik atıklar 196 kat artmış durumda. Her yıl yaklaşık 241 kamyon plastik çöp Türkiye'ye giriş yaparken çöplerin doğaya ve tarım alanlarına atılması ve yakılması olağan hale gelmiş durumda.