Munzur Vadisi'nde kaybolan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu

Dersim'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaybolan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu.

Elazığ'dan 8 gün önce Dersim'e gelen 40'lı yaşlarındaki Mehmet Aydemir ile Bozkurt Aydemir kardeşlerin kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

AA'nın aktardığına göre ekipler, kayıp 2 kardeşten Bozkurt Aydemir'in cansız bedenini araçlarını park ettikleri Munzur Vadisi'ndeki Venk köyü mevkiinden 600 metre uzaklıkta suda buldu.

Ekiplerce yapılan ilk kontrolde suda boğularak yaşamını yitirdiği anlaşılan Bozkurt Aydemir'in suda akıntıya kapılıp sürüklendikten sonra cesedinin bir ağaca takıldığı öğrenildi. Kayıp Mehmet Aydemir'i arama çalışmaları ise ekiplerce devam ediyor.