'Munzur Üniversitesi Rektörü görevden alınmalıdır'

Dersim Emek ve Demokrasi Platformu, Munzur Üniversitesinde kadrolaştığı söylenen tarikatlarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Rektör Ubeyde İpek'nin görevden alınması çağrısı yapılan açıklamada, "Munzur Üniversite’sinin, 'FETÖ'cülerin, Menzilcilerin, Süleymancıların, Milli Görüşçülerin sayısız vakıf ve dernekle cirit attığı ve kadro kaptığı bir çiftlik haline getirilmesi asla kabul edilemez" denildi.

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

'Üniversite tarikatların merkezi konumuna getirildi'

Eski Rektör Durmuş Boztuğ üniversiteyi 'FETÖ' örgütlenmesi için bir yuva olarak kullanırken, şimdiki rektör Ubeyde İpek ise eski rektörün mirasını da devralarak, üniversiteyi tamamen tarikatların merkez üssü konumuna getirmiştir. Munzur Üniversitesi’ni tarikat ve cemaat örgütlenmeleri ile dolduran ve kentin kültür dünyası ile yaşayış şeklini asimilasyoncu bir biçimde dönüştürmeyi hedefleyen bu anlayış, AKP-MHP ittifakının tek adamcı ve gerici siyasetinin bir ürünüdür. Rektör ve dar çevresinin üniversitelerde kültürel çeşitliliği tarikat çeşitliliği olarak algılaması, Munzur Üniversitesi’ne biçilen misyonun adeta dışa vurumudur. Bilimin ve aydınlanmanın merkezi olması gereken Munzur Üniversite’sinin, 'FETÖ'cülerin, Menzilcilerin, Süleymancıların, Milli Görüşçülerin sayısız vakıf ve dernekle cirit attığı ve kadro kaptığı bir çiftlik haline getirilmesi asla kabul edilemez. Kurulan bu vakıflar üzerinde alınan projelerin, harcanan paraların haddi hesabı yoktur. Üniversite uzantılı cemaatler aynı zamanda birbirini beslemekte ve kollamaktadır. Daha önce 'FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındığı bilinen ve yakın bir zamanda hiç geciktirilmeden profesörlüğe yükseltilen Mehmet Ateş’in, birkaç gün önce yine 'FETÖ' soruşturması kapsamında açığa alınması, bu ilişki ağı içinde nasıl barındıklarının en somut örneğidir.

'Rektör üniversiteyi işçi bulma kurumu gibi kullanıyor'

Valilik dışında toplumun herhangi bir kesimiyle ilişkilendiği görülmemiş olan Rektör Ubeyde İpek üniversiteyi Elazığ’ın İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi kullanmaktadır. Çaycısını, sekreterini, balıkçısını Elazığ’dan getirmektedir. Kentte hiç engelli birey yokmuş gibi bu kadroyu bile Elazığlılar için kullanmıştır. Hemşirelerini Munzur Üniversitesi kadrolarına yerleştirebilmek için her türlü yöntemi deneyen, eşzamanlı kadrolar açan rektör, yaşanan bunca soruna rağmen, mikro-milliyetçilik temelli bir yönetim anlayışı sürdürmekte ısrar etmektedir. Munzur Üniversitesi’nde akademik ve idari kadro alımlarına, görevden yükseltmelere, atama ve yer değişikliklerine, kimin cezalandırılıp kimin korunacağına anlaşılan odur ki, bugün medyada isimleri geçen dernek ve vakıf başkanları karar vermektedir. Üniversitelerde, karar mekanizmaları bilinen bir durum iken, Munzur Üniversitesi’nde bu mekanizmalar, 'FETÖ' yapılanmasına benzer küçük bir çıkar grubu tarafından sürdürülmektedir.

'Birlik Vakfı yöneticisi öğretim görevlisinin sabıkası kabarık'

Munzur Üniversitesi’nde Birlik Vakfı yöneticisi olduğu bilinen bir öğretim görevlisinin adı taciz olaylarıyla anılıyor, yine Ensar Vakfının taciz ve tecavüz gerçeğine dair sabıkası da oldukça kabarık. Tacizlerin, yolsuzlukların, usulsüzlüklerin daha çok bu ilişki ağları içinde ortaya çıkması, bu yapıların hangi amaçlarla kullanıldığının da bir göstergesidir. Munzur Üniversitesi’nde öğrenci sayısının her yıl azalmasının en önemli nedenlerinden biri de üniversitenin toplumda oluşturmuş olduğu bu kötü imajdır. Taciz-tecavüz üzerinde şekillenen bu imaj sadece üniversiteye değil, kentimizin kültürel dokusuna da zarar vermektedir. Bu da toplumda üniversiteye karşı oluşan antipatiyi giderek büyütmektedir.

'Ubeyde İpek bir an önce görevden alınmalıdır'

Bunun İçin; Bugüne kadar, olumsuz haberler dışında gündeme gelmeyen ve bütün enerjisini “toplum mühendisliği” ve “algı yönetimi” yapmaya harcayan, yukarıda belirttiğimiz bütün olumsuzlukların asil sorumlusu, Munzur Üniversitesi rektörü Ubeyde İpek bir an önce görevden alınmalıdır.

İlimizin ihtiyacı olan yetişmiş insan gücünü kaçırtıp, yerini, üniversitenin ihtiyacı olmadığı halde hemşerileri ile dolduran Ubeyde İpek mutlaka gitmeli, akademik personel alımında hemşericilik gibi ilkel değerler üzerinden değil, liyakat üzerinden hareket edecek ve kentin kültürel dokusuna saygılı, bilimden yana yeni bir rektör atanmalıdır."