Munzur Koruma Kurulu: Ölüm için değil, yaşam için su

Yarın 14 Mart Uluslararası Nehirler, Su ve Yaşam için Barajlara Karşı Eylem Günü olması vesilesiyle açıklama yapan Dersim Dernekleri Federasyonu Munzur Koruma Kurulu çevreyi ve yaşam alanlarını tehdit eden kapsayan bütün Baraj, HES ve maden projelerinin durdurulması çağrısında bulundu.

Basın açıklaması yapan kurul, sözkonusu projelerin yargı kararlarının yanında bilimsel raporların, yöre halkının tepki ve mücadelesini hiçe saydığını ve çevreye geri dönüşümsüz zararlar vererek tamamen şirketlerin kontrolüne bıraktığını belirtti.

Kurul önümüzdeki haftanın "Dünya Orman Haftası" ve "22 Mart Dünya Su Günü" olduğunu da hatırlatarak "Ne yazık ki günler takvimde bir yapraktan öte durmuyor" dedi. Açıklamada "Bugün burada bir kez daha 'belirli gün ve haftalarını' hatırlatmak, Dersimin çığlığını haykırmaya ve doğamız için ayakta olduğumuzu duyurmaya geldik" denildi.

'Haklarını savunamayan tüm canlıların sesiyiz'

Pandemi gerekçe gösterilerek ülkenin dört bir yanında da yapılan basın açıklamaları ve eylemlerin yasaklandığına dikkat çeken kurul, "Basın açıklamalarına, eylemlere katılanlara para cezaları kesilerek muhalefetin sesi kesilmek istenmekte, fakat sermayeye doğanın talanı için her türlü kolaylık sağlanmaktadır" dedi.

"Dersim halkının haklılığı; projenin mahkeme kararıyla iptal edilmesiyle bir kez daha hukuken de tescil edilmiştir" diyen kurul şu açıklamada bulundu:

"Geçtiğimiz dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı ara ara dağ keçilerinin avlanması için ihaleye çıkarsa da yaptığımız itirazlarla iptal edildi. Bir kez daha haykırıyoruz bir canlıyı öldürmenin sporu, turizmi, hobisi, ihalesi olamaz! Bu dünya üzerindeki yaşamı paylaştığımız, yaşam hakları ve alanları ellerinden alınan tüm canlıların, İnsan diliyle kendi haklarını savunamayan tüm canlıların sesiyiz.

Dersim’in birçok bölgesi maden sahası olarak ilan edilmiş olup geçtiğimiz günlerde Dersim - Çemişgezek ilçesi Ekirek (Gözlüçayır) köyü Merekler - Sekatır - Kıraçlar mıntıkasında maden arama çalışmaları başlatılmak istenmiştir. Halkımızın verdiği tepki ile maden şirketi geri çekilmiştir.

Mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de, yarın da yılmadan büyüterek devam ettireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Dost düşman bilsin ki Dersim’de doğa kazanacak!"