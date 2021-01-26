Munzur Gözeleri’nde yapılan insan zincirine soruşturmada takipsizlik kararı

Munzur Gözeleri’nde yapılan insan zincirine ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
Dersim Dernekleri Federasyonu'nun (DEDEF) çağrısıyla Munzur Gözeleri'ndeki peyzaj düzenlemesi bahanesi ile planlanan talana karşı gerçekleştirilen eylemde insan zinciri oluşturulmuştu.
Eylem sonrası Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefetten’ ifadeye çağrılmıştı.
Avukat Barış Yıldırım, savcılığın takipsizlik kararı verdiğini duyurarak gerekçeyi de paylaştı.
Yıldırım, “Ovacık (Tunceli) Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Ağustos 2020 tarihinde Munzur Gözleri Rekreasyon Projesi’ne karşı Munzur Özgür Aksın Meclisi olarak gerçekleştirdiğimiz insan zincirinden kaynaklı hakkımızda 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet Etmek suçundan yürüttüğü soruşturma sonucunda Takipsizlik kararı verdi” dedi.