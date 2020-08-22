Munzur Gözeleri'nde talana karşı eylem

Dersim Dernekleri Federasyonu'nun (DEDEF) çağrısıyla bugün Munzur Gözeleri'ndeki peyzaj düzenlemesi bahanesi ile planlanan talana karşı gerçekleştirilen eylemde insan zinciri oluşturuldu.

DEDEF'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Munzur Gözeleri’nde hayata geçirilmeye çalışılan Peyzaj Projesi inancımıza, kültürümüze ve hafızamıza müdahaledir. Sosyal, kültürel, inançsal ve etnik özellikleri ile özel bir bölge olan Dersim rızalık toprağıdır. Dersim halkının Munzur peyzaj projesine rızalığı yoktur" denildi.