Munzur Festivaline pandemi engeli: Bu yıl düzenlenmeyecek

Dersim Belediyesi ve Dersim Dernekler Federasyonu, Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nin bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle yapılmayacağını duyurdu.

Munzur Festivali'ne ilişkin yapılan açıklama şöyle: ''Müzikten ekolojiye, felsefeden güzel sanatlara, tiyatrodan sinemaya, kadın atölyesinden çocuk atölyesine kadar birçok etkinlikle 20’nci Munzur Kültür ve Doğa Festivali’yle sizlerle buluşmayı planlıyorduk.

Yakın zamanda Munzur Özgür Aksın Meclisi bileşenleriyle yapılan toplantıda, ortaya çıkan eğilim doğrultusunda bu yıl dünyayı etkisi altına alan pandemi koşullarından kaynaklı, festivalimizi halk sağlığını gözettiğimiz ve yeni risklerin ortaya çıkmasını engellemek adına bir yıl sonra 20’nci yılın coşkusuyla gerçekleştireceğimizi ilan ediyoruz. Bu bağlamda festivalimiz bu sene zorunlu nedenlerden kaynaklı ertelense de Dersim’de planlanan yıkım projelerine karşı alanlarda olacağımızı belirtmek istiyoruz.''