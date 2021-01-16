Münih'te Boğaziçi protestosu

AKP'li Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanması ile başlayan protestolara Almanya Münih'ten destek geldi.

Münih'te yaşayan Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının çağrıcısı olduğu eyleme, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen çok sayıda kişi katıldı.

Münih'in ünlü meydanlarından Max-Joseph-Platz'da yapılan eylemin çağrıcıları, akademik kurumların özerk ve bağımsız olmasını ve bu kurumlarla ilgili kararların demokratik yollarla alınmasını talep ettiklerini belirtti.

Ardından üç dilde okunan bildiri ve sloganlarla eylem sonlandı.