Mümtazer Türköne'nin avukatı: Yargıtay cezayı bozmuş olmalı

Yargıtay kapatılan Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne'nin "FETÖ" üyeliğinden aldığı 10 yıl 6 aylık hapis cezasını bozarak tahliyesine karar verdi.

Türköne'nin cezavinden tahliyesinin ardından konuşan avukatı Figen Çalıkuşu, müvekkilinin tahliyesi için Yargıtay'ın hakkındaki "FETÖ" üyeliğinden 10 yıl 6 aylık hapis cezası kararını bozmuş olması gerektiğini söyledi.

Çalıkuşu Halk TV'ye yaptığı açıklamada, henüz Yargıtay'dan dosyaya ulaşamadığını ifade ederek yatma süresinin infazı karşılamadığını bu nedenle cezanın bozulmuş olması gerektiğini ifade etti.

Çalıkuşu'nun açıklamaları şöyle:

"Türköne’nin dosyası geçen hafta Yargıtay'da inceleme aşamasında görünüyordu. Bu aşama karardan bir önceki aşamaydı. İnceleme bitince heyete girer ve karar çıkar. Dosya tamamlanmış yani. Kendisi cezaevinden çıkmış. Şu anda evine götürülüyor. Ailesi sağlık sorunu olduğundan endişeleniyor. Ben kendisiyle geçen hafta cezaevinde görüştüm çok sağlıklıydı. Muhtemelen; Yargıtay dosya ile ilgili bir karar verdi ki, serbest bırakıldı. 10,5 yıllık ceza kararı bozulup, tahliye kararı verilmiş olmalı. Cezası 10,5 yıldı. Yeni infaz düzenlemesinden terör suçları hariç tutulduğu için o düzenlemeden zaten yararlanamıyordu. Yatma süresi de infazı karşılamıyor. Dolayısıyla Yargıtay cezayı bozmuş olmalı. Ama ben hâlâ Yargıtay'dan dosyaya ulaşamadım. Bunlar tahminlerim. Dosyaya ulaşınca daha net bilgi verebilirim."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 23 Haziran'da Twitter'dan yaptığı açıklamada Mümtazer Türköne’nin yeniden yargılanmasını istemişti.