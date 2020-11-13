Van Erciş karayolunda mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı.
Olay yerine ambulanslar sevk edilirken, ölü ve yaralılar var.
İlk belirlemelere göre ölü sayısının 2, yaralı sayısının 22 olduğu belirtiliyor.
Haber Merkezi
Mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Van'da mültecileri taşıyan minibüsün kaza yapması sonrası ölü ve yaralılar var.
Haber Merkezi
Van Erciş karayolunda mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı.
Olay yerine ambulanslar sevk edilirken, ölü ve yaralılar var.
İlk belirlemelere göre ölü sayısının 2, yaralı sayısının 22 olduğu belirtiliyor.