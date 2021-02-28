'Mülteci krizinden' 1 yıl sonra: Nadera hâlâ kayıp, soruşturmalar devam ediyor

Yunanistan ile Türkiye arasındaki kara sınırı 212 kilometre uzunluğundadır ve çoğu Meriç Nehri boyunca uzanmaktadır. Bundan tam bir yıl önce AKP iktidarının bir kararıyla binlerce mülteci sınıra gönderilmişti. Sınırda yaşanan "mülteci krizi" geride başka sorunlar bırakarak sonlandı.

Yaşanan krizde 2 kişi yaşamını yitirmiş, bir kişi zorla kaybedilmiş ve hâlâ ulaşılamamış durumda. Türkiye’de bu süreçle ilgili otuza yakın dosya İstanbul, Edirne baroları tarafından takip ediliyor. Bu dosyalar arasında öldürme, cinsel taciz, istismar, yaralama, kötü muamele, zorla kaybetme ve saldırı vakaları da yer alıyor.

Yunanistan sınır güçlerinin mültecileri Türkiye'ye "geri itme" (push back) olayları sırasında gerçek mermilerle yaşamını yitiren Muhammad Al Arab ve Muhammed Gülzar dosyalarıyla Meriç nehrini geçmeye çalışırken vurulduğu bilinen ve o günden beri kayıp olan Suriyeli Nadera'nın dosyaları da İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi avukatları tarafından takip ediliyor.

Bu dosyaları, iddiaları ve gelişmeleri İstanbul Barosu avukatlarından Tuğçe Duygu Köksal ve Esin Bozovalı'yla konuştuk.

Onlarca başvuru var

Yunanistan kara sınırında 2020 Şubatının son iki gününde başlayan geri itmelerle ilgili olarak, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi ziyaretler yaptı ve raporlar yayımladı.

Geri itmelere maruz kalan mültecilerden avukat yardımına erişmek ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak isteyenler için doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıldığının bilgisini veren Köksal, takip ettiği bir dosyanın "büyük ihtimalle bu konudaki öncü dosya olarak bir karar verilmek üzere gündeme alınacağını" düşünüyor.

Bu başvurular Suriyeli ve Suudi Arabistan'dan gelerek Fransa'daki ailesine ulaşmak üzere sığınma talep etmek isteyen bir bekar anne ve biri kız diğeri erkek iki çocuğuylaAvrupa'daki yakınına ulaşmak için sığınma talep etmek isteyen İdlib'den gelen refakatsiz ve engelli bir çocukla ilgili. Köksal, dosyayla ilgili Yunan hükümetinin cevap verdiğini belirtiyor. İddiaları reddetmişler, geri itme yapılmadığını ileri sürmüşler. Yunanistan hükümeti yalan haber yapmakla da suçlamış.

Köksal, başvurucular vekili olarak cevap verdiğini, tüm uluslararası ve ulusal STK raporlarının, CPT, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi rapor ve açıklamalarının dosyaya sunulduğunu anlatıyor. Ayrıca başvurucuların Yunanistan sınırını geçtiğine ilişkin resmi iletişim kayıtlarının dosyada yer aldığını vurgulayan Köksal, 3 Martta Yunan Hükümeti'nin son kez cevap vermesinin beklendiğini belirtti.

Muhammed Gülzar: Savcılık aşaması devam ediyor

Yunanistan tarafından yapıldığı iddia edilen bir silahlı saldırıda Pakistan'lı Muhammed Gülzar 4 Mart'ta yaşamını yitirdi. Gülzar dosyasıyla ilgili olarak Avrupa Parlementosu’nda da bu olayın soruşturulmaya ve görüşülmeye başlandığını anlatan Avukat Esin Bozovalı Türkiye tarafının bir soruşturma yürüttüğünü, delilleri topladığını ama şüpheli olmadığında bu tarz soruşturmaların çoğunlukla takipsizlikle sonuçlanabildiğini söylüyor.

Her iki avukat da ortaya çıkan kötü muamelelerin, işkence ve ölümlerin, zorla kaybetmelerin alınmış siyasi kararların sonucu olarak ortaya çıktığı ve devam ettiği görüşünde. "Bu süreçte insan hakları avukatları, hukukçular olarak en azından engelleyici olmasını umarak AİHM’den bir ihlal karar çıkartmak için uğraşıyoruz" diye vurgulayan Bozovalı, Muhammed Gülzar’ın dosyası için Yunanistan’da ve Türkiye’de savcılık aşamalarının devam ettiğini söyledi.

Bozovalı ayrıca kulağından vurulan bir sığınmacının dosyasının da takip edildiğini söyledi.

Muhammad Al Arab: Otopsi raporuyla tespit edildi

Muhammad Al Arab'ın öldürülmesine ilişkin yaşam hakkı ve devletin pozitif yükümlülükleri ile orantısız güç kullanımını mahkeme önüne taşıdıklarını anlatan Köksal, Al Arab'a ait Forensic Architecture tarafından hazırlanan rapor ve otopsi raporunun mahkemeye sunulduğunu, Al Arab'ın hem plastik hem de gerçek mermi yaralanması ile ölümüne sebebiyet verildiğinin otopsi raporu ile tespit edildiğini söyledi.

Al Arab dosyası ile ilgili Greek Helsinki tarafından Yunanistan'da da savcılığa şikayette bulunulduğunu ve etkin soruşturma yürütülmesinin istendiğini belirten Köksal, buna rağmen hiçbir gelişme olmadığını aksine Yunan Hükümetinin iddiaları reddetmeye devam ettiğini söyledi.

Nadera Almonla hâlâ kayıp: Vurulduktan sonra sudan alınmadı

Edirne sınırından Meriç Nehri’ni geçtiği sırada Yunan askerleri tarafından vurulduğu iddia edilen Suriyeli Nadera Almonla’dan 29 Şubat 2020'den beri haber alınamıyor.

6 çocuğu ve eşi geçti ama o vurulduktan sonra Yunanistan askerleri tarafından sudan alınmadı, bedenine hâlâ ulaşılamadı. Dosyayla ilgili bilgi veren Bozovalı, "AİHM içtihadına göre bazı durumlarda etkili bir soruşturma için devletlerin iş birliği yapması gerekli. Çünkü bazı olaylar sınırda gerçekleşti ve alanda her iki ülkenin de kolluk kuvvetleri ve çeşitli delillere erişimi bulunmakta. Yani iki devletin de aslında bu olayları soruşturması ve devletlerin olayı aydınlatmak için iş birliği içinde olması gerekiyor. Biz de Yunan avukatlar ile bir iş birliği içinde bu dosyaların soruşturma süreçlerini takip ediyoruz" dedi.

Bu dosyaya ilişkin AİHM'e yaptığı tedbir başvurusunda mahkemenin Yunanistan'a sorduğu sorulara verdikleri cevaptan Yunanistan'da delillerin toplanmadığını ve etkili bir soruşturma yürütülmediğini gördüklerini belirten Bozovalı, esasa ilişkin başvurunun devam ettiğini söyledi.

AİHM başvurusunun yapıldığının bilgisini veren Bozovalı, Türkiye tarafından soruşturma yürütüldüğünü, Yunanistan makamlarının da bilgilendirildiğini ifade etti.

Yunanistan'ın etkili bir soruşturma yapmasının güç olduğunu belirten Bozovalı, kamera kayıtlarının incelenmesi, Nadera’nın kaybolduğu bölgede görev yapan kolluk kuvvetlerinin ifadelerinin alınması gerektiğini vurguluyor.

Onlarca dosya: Cinsel saldırı, kötü muamele ve ölüm

Onlarca dosyanın olduğunu, bunların arasında cinsel saldırı dosyaları, ölüm dosyaları ve kötü muamele dosyalarının da olduğunu, hepsini olmasa da en hassaslarını mahkemelere taşımaya çalıştıklarını vurgulayan Bozovalı bir ihlal kararı çıkartmak için mücadele ettiklerinin altını çizdi.

Köksal, Uluslararası Ceza Mahkemesinden de geri itmelerle ilgili soruşturma açılmasının talep edilmiş olduğunu belirtti.

Başvurular kötü muamele yasağı, etkili iç hukuk yolu bulunmaması, özgürlük güvenlik hakkı ve aile birleşimi kapsamında aile hayatına saygı kapsamında yapıldığını, Yunanistan'in bilgi ve belge sunmaması halinde AİHM ile işbirliği yapmaması nedeniyle ayrıca ihlal bulunması talep edildiğini ifade eden Köksal kara ve deniz geri itmelerine ilişkin çok sayıda başvurunun AİHM önünde derdest olduğunu söyledi.

'Kayıtsız çalışmaya ve sömürüye yol açıyor'

Türkiyedeki uygulamalar hakkında da bilgi veren Bozovalı, "Türkiye'ye geldiğinde sığınma talebinde bulunmak isteyenlerin şartlı mülteci olabilmek için uluslararası koruma altında Göç idareleri nezdinde kayıt olmaları gerekli. Suriyeliler için düzenlenen geçici koruma için de kayıt çok sorunlu bir hal aldı son zamanlarda.Türkiye’de İstanbul gibi büyük şehirler de çok yoğun olduğu için bu şehirler kayda kapalı zaten. Bir ‘uydu il’ sistemi var. Bir ile kaydolmanız, orada 2-3 haftada bir imza vermeniz ve o ilden ancak Göç Dairesi’nin izniyle çıkabilmeniz mümkün.

Türkiye’de 2013'de kabul edilen kanun sonrasında böyle bir sistem kuruldu fakat açık olan il sayısı git gide çok azaldı. Özetle Türkiye’de uluslararası koruma için kayıt pratikte çok az ilde mümkün olduğu için Türkiye’ye sığınma amacıyla gelen kişilerin uluslararası korumaya erişiminin önünde de bir engel olduğunu söyleyebiliriz. Bu da insanların haklara erişiminin önünde büyük bir engel. Buna olduğu gibi çalışma iznine de engel tabii ve bu da kayıtsız çalışmaya ve sömürüye yol açıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Mülteciler neden gitmek istiyor

Uzmanlar mültecilerin Türkiye’de kalıcı bir çözüm bulamadıklarını, uzun vadeli bir gelecek göremediklerini ifade ediyor. Türkiye’nin bu kadar kalabalık bir mülteci toplamına güvenli bir ülke olamaması nedeniyle hayatlarını da riske atarak, ölümü de göze alarak göçmen kaçakçıları tarafından da sömürülerek bu yolculuklara çıkıyorlar.

"Neden ucunda ölüm olduğunu görmelerine rağmen hâlâ gitmeye çalışıyorlar?" sorusunun yanıtı da biraz burada kendini hissettiriyor.