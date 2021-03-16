Mülteci çocuklar eğitimden kopma noktasına geldi

İktidarın pandemi sürecinde en kötü yönettiği başlıklardan birisi eğitim oldu. Birçok genç ve çocuk için 2020-2021 kayıp yıl olarak kayda geçerken, bu süreç eğitimde eşitsizlikleri de ön plana çıkardı.

Emekçi ailelerin çocuklarının yaşadığı sıkıntılar soL sayfalarında kendine yer bulmaya devam ediyor. Sorunun bir diğer tarafı da artık Türkiye'nin kalıcı gerçeği olarak kabul edilmesi gereken mülteci ailelerin çocukları.

Göç idaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, pandemi öncesinde okul çağındaki mülteci çocukların yalnızca %63’ü öğrenimine devam ediyordu. Mülteci çocuklar arasında okullaşma oranı halihazırda düşükken, pandemi sonrası uzaktan eğitime erişim ile ilgili yaşadıkları ek sorunlar mülteci çocukların okuldan kopma riskini daha da arttırdı.

İzmir'de çok sayıda mültecinin yaşadığı Konak ilçesinde faaliyet gösteren Konak Mülteci Derneği konuyla ilgili bir anket çalışması yaptı.

50 çocuk ve ailesiyle yapılan görüşme ve anket sonuçlarına göre, yalnızca 30 aile çocuklarının uzaktan eğitimden faydalanabildiğini belirtiyor. Uzaktan eğitime erişebilen çocukların ise, ne yazık ki yalnızca 5’i derslere her zaman katılabildiğini söylüyor.

Derslere katılımı engelleyen faktörleri ise, evde yeterli sayıda teknik ekipman olmaması, evde internetin olmaması veya yetersiz olması, mülteci çocukların dil engeli, evdeki koşulların yetersizliği, öğretmen ilgisizliği ve son olarak Eğitim Bilişim Ağı (EBA tv)’ye erişim sorunu olarak sıralamak mümkün. Yine, bu 50 aile ile yapılan görüşmelerdeki çarpıcı sonuçlardan biri 26 çocuğun evinde televizyon dahi bulunmayışı.

26 kız, 24 erkek çocukla yapılan anket sonuçları şöyle:

- Anket çalışması sırasında ilkokul 1. sınıfa giden 3, 2. sınıfa giden 2, 3. sınıfa giden 10, 4. sınıfa giden 9, ortaokul 1. sınıfa giden 6, 2. sınıfa giden 10, 3. sınıfa giden 5, 4. sınıfa giden 3 öğrenci ile görüşüldü. Liseye giden sadece 2 öğrenci ile görüşülebildi. Lise çağındaki Suriyeli mültecilerin okullaşma oranı düşük olduğu için katılım oranı da düşük kaldı.

- 'Evde kaç kişi yaşıyor' sorusuna 2 aile 3 kişi, 8 aile 4 kişi, 13 aile 5 kişi, 11 aile 6 kişi ve 16 aile 7 ve daha üzeri kişi cevabını verdi. Hanebaşı 5,5 kişi.

- 'Evde okula kayıtlı kaç öğrenci var' sorusuna 9 aile 1, 15 aile 2, 16 aile 3, 6 aile 4, 4 aile ise 5 ve daha fazla cevabını verdi. Hanebaşı 2,6 kişi.

- 'Evde ders saatleri esnasında çocukların tek başına kullanabileceği alan var mı?' sorusuna sadece 7 aile 'evet' cevabını verebildi. 43 aile çocukların dersleri dinleyebileceği bir alan olmadığını belirtti.

- 'İnternete (wi fi) erişiminiz var mı' sorusuna 27 aile 'evet' 15 aile ise 'hayır' cevabını verdi. 8 aile ise komşuları birlikte ortak internet kullandıkları dile getirdi.

- 'Çocuğunuz uzaktan eğitimdeki dersleri takip edebiliyor mu?' sorusuna 30 aile evet cevabını verirken 20 aile ise hayır cevabını verdi.

- 'Çocuklar uzaktan eğitim sürecinde derslere ne sıklıkla katılabiliyor?' sorusuna 5 aile 'her zaman' 10 aile 'genellikle' 6 aile 'bazen' 9 aile de 'nadiren' cevabını verdi.

- Çocuklarının dersleri takip ettiği belirten 30 aileden 22'si derslerin cep telefonu ile 5'i tablet, 1'i de bilgisayarla takip ettiği cevabını verdi. 2 aile ise çocuğunun derslerini hem cep telefonu hem de tabletle takip ettiği belirtti. 'Herhangi bir kurum bilgisayar ya da tablet desteğinde bulundu mu?' sorusuna ise sadece 3 aile cevap verdi. 1 aile belediyeden, 1 aile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 1 aile de bir sivil toplum kuruluşundan tablet desteği aldığını belirtti.

- Okul yönetimi ve öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinde çocuklarınızın ihtiyaçları ile ilgili sizinle iletişime geçti mi? sorusuna 50 ailenin 19'u evet cevabını verdi. 31 aile ise okul yönetimi ya da öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde kendileri ile temas kurmadığını dile getirdi.

- 'Çocuklarınız dersleri düzenli takip edemiyorsa bunun nedenleri sizce nedir?' 25 aile 'Yeterli sayıda cep telefonu, bilgisayar, tablet olmaması', 19 aile 'internetin olmaması ya da yetersiz olması', 17 aile 'dil engeli', 16 aile 'evdeki koşulların dersleri dinlemek için uygun olmaması' ve 'öğretmenlerin ilgisizliği', 14 aile 'EBA'ya erişim sorunu' cevabını verdi. (Bu soru dersleri çocukları dersleri düzenli olarak takip etmeyen 25 aileye soruldu)

- 'Evde televizyon var mı' sorusuna 26 aile hayır cevabını verdi.

- 'Çocuklarınız TRT EBA'yı takip ediyor mu' sorusuna sadece 14 aile 'evet' cevabı verdi. Evet cevabı veren ailelerek takip etme sıklıkları da soruldu. 4 aile 'genellikle', 6 aile 'bazen' ve 4 aile de 'nadiren' cevabı verdi. 14 ailenin 12'si TRT EBA'nın çocuklarının eğitimi için faydalı olduğu cevabını verdi. Evde televizyonu olduğu dersleri takip edilmeme sebepleri arasında TRT EBA'ya erişim sorunu bulunuyor.

- Çocukları uzaktan eğitimi takip eden 30 aileye 'Genel bir değerlendirme yapmanız gerekirse, sizce çocuklarınızın uzaktan eğitim yoluyla aldığınız eğitimi yeterli görüyor musunuz?' sorusu yöneltildi. Sadece 5 aile verilen eğitimin yeterli olduğunu dile getirdi.

- Verilen eğitimi yeterli bulmayan 25 aileye 'bunun nedenlerini açıklayabilir misiniz?' sorusu yönetildi. Birden fazla tercihin işaretlenebileceği soruya ailelerin 19'u 'ev ortamı', 12'si 'dersleri anlayamama', 10 aile 'dil engeli', 'öğretmenle iletişim eksikliği', 'teknik bilgi eksikliği', 7 aile 'kırtasiye kitap eksikliği' ve 5 aile 'uzaktan eğitime uyum sorunu' cevabını verdi.