Mülkiyeliler Birliği: Üniversite yeniden inşa edilecek

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu, Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye tarihinin en büyük akademisyen tasfiyesinin yıldönümünde yaptığı açıklamada "Aşağı bakmayan öğrenciler, kayyumun önünde cübbesine düğme aramayan öğretim üyeleri kayyum düzeneğine direniyor" dedi.

"Barış İçin Akademisyenler" bildirisine imza atan yüzlerce akademisyenin soruşturma ve yargı kararı olmaksızın üniversitelerden ihraç edildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, SBF’den de onlarca öğretim elemanın 1 Eylül 2016, 6 Ocak 2017 ve 7 Şubat 2017 tarihlerinde çıkarılan OHAL KHK’leri ile tasfiye edildiği belirtildi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun bildiriye imza attıkları gerekçesiyle üniversiteden ihraç edilen tek bir akademisyen hakkında bile karar vermediği ifade edilen açıklamada, akademisyenlerin tasfiyesinin bir bütün olarak üniversite kurumunun tasfiyesinin ve iktidar tarafından fethinin aracı olduğu belirtildi.

Üniversitelerin kayyum rektörler, fakültelerin de kayyum dekanlar aracılığıyla yönetilmeye başlandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

'Kayyumlar düzeneğinin işlevi üniversite fikrini yok etmek'

"Ankara Üniversitesi’nde üniversite kurumunun tasfiyesinin en önemli sorumlularından rektör Erkan İbiş, yerini dört dönem AKP milletvekilliği yapmış, Cumhurbaşkanı tarafından seçim yapılmadan atanan Necdet Ünüvar’a bırakmıştır. Fakültemizde seçim geleneği ortadan kaldırılmış, atanmış dekanlar marifetiyle kayyum düzeneği kurulmuştur. Bu düzeneğin sonucu ise bilim kurullarının, akademik teamüllerin yerini kişisel kararların alması, bilim özgürlüğünün yok sayılması, sınıfa toplanıp şiir okuyan, fanzin çıkaran öğrencilerin cezalandırılması, protesto hakkını kullanan öğrencilere şiddet uygulanmasıdır. Kayyumlar düzeneğinin işlevi üniversite fikrini yok etmektir. Fakat üniversite fikri, kayyum düzeneğine karşı mücadelesini sürdürmekte ısrar ediyor."

'Üniversite yeniden inşa edilecek'

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci ve akademisyenlerin bir nefret dili ile boğulmak istendiği ifade edilen açıklamada "Aşağı bakmayan öğrenciler, kayyumun önünde cübbesine düğme aramayan öğretim üyeleri kayyum düzeneğine direniyor. Aradan geçen dört yılda üniversite fikri bütün baskısını boca eden kayyum düzeneği tarafından yok edilemedi. Mülkiyeliler Birliği olarak özerk, demokratik üniversite ve bilim özgürlüğü ilkelerini savunuyor; üniversite kurumunun aşağı bakmayan öğrenciler, cübbesine düğme aramayan akademisyenler, sokak akademilerinde, dayanışma akademilerinde yaşayan gelenek tarafından yeniden inşa edileceğini biliyoruz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!" ifadelerine yer verildi.