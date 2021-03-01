Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında beraat etti

Türkiye'nin usta oyuncuları Müjdat Gezen ile Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

Ne olmuştu

Uğur Dündar’ın sunduğu programdaki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 4’er yıl 8’er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savcı mütalaasını açıklayarak usta sanatçıların cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı iki usta sanatçının ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ hapsini istedi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlan iddianamede iki sanatçı için 4'er yıl 8'er aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.