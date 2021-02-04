Mühürlenen inşaatta çalıştırılan işçi büyük ihmal sonucu yaşamını yitirdi

Burdur'da, bir inşaatın çatı yapımında çalışan İbrahim Uysal, elindeki cismin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Uysal’ın çalıştığı inşaatın ‘elektrik güvenlik mesafesi ihlali’ yapıldığı gerekçesiyle belediye tarafından mühürlendiği ancak inşaat sahibinin buna rağmen çalışmayı devam ettirdiği ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, belediye tarafından inşaat sahibi E.A.’ya 11 Ocak 2021 tarihinde gönderilen yazıda, “Burdur Belediyesi’ne ait içme suyu enerji nakil hattı yakınına tarafınızca güvenlik mesafesini ihlal ederek inşaat yaptığınız tespit edilmiştir. Mevcut durumda can ve mal güvenliğinizi tehlikeye atmaktasınız. Ayrıca inşaatın devam etmesi halinde doğacak her türlü zarardan tarafınız sorumlu olup, belediyemize ait hiçbir sorumluluk bulunmamaktadır. Bu nedenle inşaatı durdurmanız ve enerji nakil hattına olan güvenlik mesafenizi korumanız hususunda gereğini rica ederim” ifadesi yer aldı.

Bu yazının ardından Burdur Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından inşaatın mühürlendiği ancak buna rağmen inşaatta çalışmanın devam ettiği ortaya çıktı.

Yaşanan olayının ardından inşaat sahibi E.A. hakkında henüz bir yasal işlem başlatılmadığı öğrenildi.