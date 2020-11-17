Mühürlediği binaya taşınan Bakırköy Belediye Başkanı: Bodrum katta mı yaşasaydım?

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yer alan eski Sümerbank arazisi üzerinde yapılan Pruva 34 konutları, 2014 yılında Bakırköy Belediyesi tarafından mühürlendi.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin kararıyla mühürlenen konutların yapıldığı arazide, Bizans döneminden kalıntılar olduğu gerekçesiyle başvuru yapılmış, mahkeme de yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Bu kararın ardından, Bakırköy Belediyesi zabıtaları inşaatı mühürlemişti. Bakırköy Belediyesi Başkanı Bülent Kerimoğlu, o dönem yaptığı açıklamada, yargı kararını uyguladıklarını ifade etmişti.

Başkan Kerimoğlu, 6 yıl önce Bakırköy Belediyesi tarafından inşaat halindeyken mühürlenen, daha sonra inşaatına devam edilen Pruva 34 konutlarına taşındı.

2 ay önce Pruva 34'te bir daire satın alan Kerimoğlu, geçmişte başkanı olduğu belediye tarafından mühürlenen konutlarda yaşamaya başladı.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın sorularını yanıtlayan Kerimoğlu, 2014'te mühürlenen konuta taşınmasıyla ilgili "Anıtlar Kurulu'nun başvurusu neticesinde biz yürütmeyi durdurma kararını uyguladık ve inşaatı mühürledik. Ancak daha sonra inşaatın sürmesi için gerekli şartlar yerine getirildi ve biz bu mührü kaldırdık, inşaat devam etti" dedi.

Dairelerin değeri 8 milyon ile 12 milyon arasında değişiyor

4 oda 1 salondan oluşan 310 metrekare büyüklüğündeki evler, şu anda 8 milyon ile 12 milyon 500 bin lira arasında satılıyor.

'Başkan olmadan önce hastanem vardı'

Kerimoğlu, belediye başkanı olmadan önce cerrah olduğunu ve bir hastane sahibi olduğuna değinerek, "Ben belediye başkanı olmadan önce de belli yaşam standartlarına sahip bir insandım. Burada bir daire satın alabilecek kadar varlık sahibiyim, bunu da 23 yıl boyunca yaptığım doktorluk mesleğine borçluyum" dedi.

'Ne yapsaydım, bodrum katta mı yaşasaydım?'

Pruva 34'e taşınmadan önce, Bakırköy ilçesinde Yeşilyurt semtinde ikamet ettiğini söyleyen Kerimoğlu, eski evinin ihtiyaçlarını karşılamadığını belirtti.

Başkan Bülent Kerimoğlu, "Müreffeh bir Türkiye vaadeden bir partiden belediye başkanı seçildim. Belediye başkanı olmadan önce de şartlarım iyiydi. Ne yapsaydım, bodrum katta mı yaşasaydım? Kişisel çabamla ve ailemle birlikte, belediye başkanı olmadan önceki mesleğimle bir noktaya geldim. Ben Ardahan'ın Damal ilçesinden elimde bir tahta valizle İstanbul'a gelmedim" ifadelerini kullandı.