Muhsin Yazıcıoğlu davasında hapis cezası kararı

5 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düşen ve içerisinde bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve helikopter pilotu Mustafa Kaya İstektepe'nin yaşamını yitirmesiyle ilgili görevi 'kötüye kullanmak' suçundan yargılanan Dursun Özmen, son kez hâkim karşısına çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Özmen, Cemaat üyeliğinden hükümlü olduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı.

Kendisi tarafından hazırlatıldığı öne sürülen asılsız bilgi notuyla ilgili dinlenen tanıkların yalan söylediğini savunan Dursun Özmen, suçlamaları kabul etmeyip beraatini istedi.

Dursun Özmen'in avukatı, dosyada Özmen'e atılı suçla ilgili somut delil olmadığını savunarak, Özmen'in beraatine karar verilmesini talep etti.

Duruşma sonunda hâkim, Dursun Özmen'i 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim yapmayan hakim, hükmün açıklanmasını da geri bırakmayıp cezayı ertelemedi. Bu ceza; 12 yıldır devam eden Yazıcıoğlu davalarında verilen ilk hapis cezası oldu.