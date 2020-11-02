Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Covid-19 tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada Böcek'e enfeksiyon için yoğun bir tedavi uygulandığı, Böcek'in durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Solunum makinesine bağlı olan Böcek’in bilincinin yerine geldiği, istediğini yiyip içebildiği kaydedildi. Solunum ve kas güçsüzlüğü nedeniyle yoğun fizik tedavi uygulanan Muhittin Böcek’in vücudundaki enfeksiyonla mücadelesinin devam ettiği belirtildi.



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği’nden Muhittin Böcek’in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Enfeksiyon için yoğun bir tedavi uygulanmaktadır. Bilinci yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenme başlatılmış olup genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle durumu ciddiyetini korumaktadır."

Böcek, Covid-19 tedavisinin ardından sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine 7 Eylül’de yoğun bakımda uyutulmuştu.