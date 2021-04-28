'Mühendisler, öğretmenler, işletme-iktisat mezunları kurye oldular'

İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgün, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının artmasıyla evlere servis isteyenlerin, kuryeleri daha çok kullandığını dile getirirken, çok sayıda üniversite mezununun da kurye olarak çalıştığını söyledi.

Motosikletli kurye taleplerinin fazla olduğunu kaydeden Akgün, iş ilanlarında kurye arayışlarının da arttığını belirterek, "Kısıtlamalar başladıktan sonra birçok müşteri eve servisi alışkanlık haline getirdi. Bu işi talep edenlerin birçoğu da üniversite mezunu olmaya başladı. Çünkü motosikletli kurye mesleği kalifiye oldu. Birçok üniversite mezunu arkadaşım bizimle motosikletli kurye işine başladı" dedi.

DHA'da yer alan habere göre günde en az 10 saat çalıştıklarını anlatan Burhan Akgün, çalışma süresinin 16 saate kadar çıkabildiğini söyledi. Akgün makine mühendisliği, İngilizce öğretmenliği, bilgisayar mühendisliği, işletme ya da iktisat bölümü mezunlarının da kurye olarak çalıştığını aktardı.