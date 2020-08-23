Mühendis Necdet Pamir 'yerli ve milli' rektöre böyle ders verdi

Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Grubu Başkanı Necdet Pamir'in önceki gün Habertürk ekranlarında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ile girdiği tartışma gündem oldu.

AKP'li rektörün alana dair tek bir bilgisi dahi olmadan konuştuğunu ortaya koyan tartışmada Pamir, AKP'nin Türkiye Petrolleri'ni tasfiyeye yönelik attığı adımlara, yetişmiş kadroların emekliye sevk edilmesine, sondaj faaliyetlerinin yabancı şirketler eliyle yapılmasına dikkat çekti.

"Sondaj faaliyetini kim yaptı" sorusuna "Schlumberger" yanıtı alan Hacısalihoğlu'nun suskunluğunun damga vurduğu programda Pamir, Türkiye'nin enerji politikalarına ilişkin çarpıcı bilgiler verdi:

Türkiye Petrolleri'nde senelerce çalışmış yer bilimciler var, hepsinin kemikleri sızlar. Siz kalkıp mevcut Türkiye Petrolleri'nin mevcut genel müdüründen brifing alıp 'bütün kilit kadrolar yerlidir' dediğiniz zaman bu doğru olmuyor. Onun dediğinin geçerli olduğunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Yüzlerce insan gitti senelerdir, emekli edildi. Ben Türkiye Petrolleri'nde 26 sene emek verdim. Ben bilmiyorum da siz mi biliyorsunuz?

Sen Türkiye Petrolleri'nde 1 gün çalıştın mı ki biliyorsun bunları? Laf olsun diye mi konuşuyoruz? Bir iddiada bulunuyorsan bunun arkası var. Olacak şey değil. Bir iddiada bulunacaksak bunun arkası var. Nereden biliyorsun? Brifing almadın da kim söyledi? Brifing almak ayıp değil ayrıca. Ama genel müdür ne söylüyorsa bu doğrudur demek söz konusu bile değil. Ben burada 26 sene çalıştım. Ben burada genel müdür muavinliği yaptım. Ben bilmiyorum da sen mi biliyorsun? Ben petrol sondajları yaparken siz daha suya bua diyordunuz. Bütün kaliteli personel, yüzde 95'i emekli edildi. Türkiye Petrolleri 1954'te kuruldu, var olan personeli emekli ediyorsanız bu bir kusurdur, özelleştirmeye hazırlıyorsanız bu bir kusurdur. Varlık Fonu'na devrediyorsanız bu kusurdur. Sondaj kuyuları niye kapatılır, hangi amaçla kapatılır? Bu mu milli? 6326 sayılı Petrol Kanunu'na bakın tüm yetkiler devlet adına Türkiye Petrolleri'nindir. Bu madde niye kaldırılmıştır? Bu mu milli? Milli denildiğinde altını doldurmak gerekiyor.

Sondajı gemideki hizmet personeli, Schlumberger’in altyapısı yaptı. Ne söylüyorsun? Schlumberger şirketi ve onun alt kuruluşu yapıyor bu işi. Hem Fatih hem Yavuz hem de Barbaros'ta dışardan alınıyor. Milli olmaktan bahsediyorsun!"