Muharrem İnce'nin yarın istifasını açıklayacağı iddia edildi

CHP'de "Memleket Hareketi" adlı oluşumun kurucusu olan Muharrem İnce, yarın Ankara'daki ofisi önünde saat 13.30'da bir basın toplantısı yapacak. İnce'nin toplantıyı pandemi koşulları nedeniyle açık havada yapacağı belirtildi.

Habertürk'ün İnce'ye yakın kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre bu toplantıda İnce'nin CHP'den istifasının açıklanması planlanıyor. İddiaya göre yeni parti kuruluşu ise daha sonra gerçekleşecek.

Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in CHP'den istifalarının ardından açıklama yapan İnce, bu milletvekilleriyle bağlantıda olduğunu ve kendisinin de kısa süre içinde istifa edeceğini söylemişti.

Öte yandan CHP'den istifa eden milletvekilleri ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında hafta içinde bir görüşmenin gerçekleştirilebileceği de iddialar arasında.