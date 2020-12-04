'Muharrem İnce'nin partisinin adı ve logosu hazır'

"Memleket Hareketi" kurucusu Muharrem İnce, yeni parti çalışmasına ilişkin Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye konuştu.

'CHP yönetilmiyor, her gün bir skandal var'

“Yeni parti kurma eğilimi ağır bastığına göre CHP’den umudunuz kalmadı mı?” sorusuna “Evet” yanıtını veren İnce “CHP’nin durumuna çok üzülüyorum. Türkiye yönetilmiyor, CHP de yönetilmiyor. Her gün bir skandal var" dedi.

İmamoğlu'na suikast iddiası

İmamoğlu'na suikast iddialarına ilişkin konuşan İnce, "Ben bu konuda devletin ciddiyetine inandım. Bunlar konuşulmaz. Devletin yetkililerine açarsınız telefonu, durumu sorarsınız. Ayaküstü konuşulacak konular değil. Türkiye’de bir terör gerçeği var. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu coğrafyada bir terör gerçeği var" dedi.

Yeni partinin logosu ve ismi hazır

Selvi, yeni parti konusunda ise, "Muharrem İnce ile sohbetin sonunda parti ismi ve logo üzerindeki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını öğrendim. Ancak geniş bir kitle ile karar verilmesi için açıklamadı" bilgisini aktardı.