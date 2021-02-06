Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu

Gazeteci Gürkan Hacır, CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni partileştirmesi beklenen Muharrem İnce'ye ilişkin yeni bir iddiayı gündeme getirdi.
Hacır, Habertürk'te yayınlanan Enine Boyuna programında eski CHP milletvekilleri Mevlüt Dudu, Hakkı Akalın ve Metin Lütfü Baydar'ın Deniz Baykal, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile ayrı ayrı görüştüklerini anlattı.
Çetin ve Karayalçın'ın Baykal'ın evinde bir araya geldiklerini belirten Hacır, görüşmede Deniz Baykal'ın "Kimse ayrılmamalı biz bu işin acısını çok çektik" dediğini aktardı.
Gerçekgündem'in aktardığı habere göre, Hacır, CHP'deki tartışmaları şöyle aktardı: