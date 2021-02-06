Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu

Gazeteci Gürkan Hacır, CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni partileştirmesi beklenen Muharrem İnce'ye ilişkin yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

Hacır, Habertürk'te yayınlanan Enine Boyuna programında eski CHP milletvekilleri Mevlüt Dudu, Hakkı Akalın ve Metin Lütfü Baydar'ın Deniz Baykal, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile ayrı ayrı görüştüklerini anlattı.

Çetin ve Karayalçın'ın Baykal'ın evinde bir araya geldiklerini belirten Hacır, görüşmede Deniz Baykal'ın "Kimse ayrılmamalı biz bu işin acısını çok çektik" dediğini aktardı.

Gerçekgündem'in aktardığı habere göre, Hacır, CHP'deki tartışmaları şöyle aktardı:

"Üç eski vekilin üç talebinin olduğunu öğrendim. Cumhurbaşkanı adayı ve genel başkan seçiminin parti üyeleri tarafından yapılması. İki dönem başarısız olan genel başkanın o koltukta kalamayacağına ilişkin bir tüzük düzenlemesi.

Daha sonra ise Muharrem İnce'yi aradım. İnce de, "Bana bunları söylediler, böyle bir şey olursa ben neden gideyim? Gitmem. Ama partide demokrasi kalmadığı için gidiyorum. Bu koşullar gerçekleşirse gitmem. Bu maddelerin kabul edileceğine dair pek bir ihtimal görmüyorum" dedi.

Ancak şunu belirteyim; üç eski genel başkan, üç eski milletvekiline bu konuda diplomasi trafiğini yürütmeleri için onay vermiş. Kemal Bey'den randevu istenmiş. Kemal Bey de İzmir dönüşü bu üç milletvekilini kabul edecek. Ve bir görüşme trafiği başlayacak.