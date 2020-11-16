Muharrem İnce'den 'yeni anayasa taslağı' açıklaması

Muharrem İnce 'yeni anayasa taslağı' ile ilgili konuştu. İnce 'Bu iddia değil, gerçek bir şey' açıklamasında bulundu. 

Haber Merkezi

CHP'li Muharrem İnce, Memleket Hareketi kapsamında Çankırı'yı gezdi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İnce, 4 partinin anayasa taslağı üzerine görüştüğü iddiası sorusu üzerine, "Bu iddia değil, gerçek bir şey. Görünen şu ki yapılmış bu. Ben de yeni öğreniyorum" dedi.

İnce, 4 partinin anayasa taslağı için görüştüğü iddialarına yönelik soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu iddia değil, gerçek bir şey. Görünen şu ki yapılmış bu. Ben de yeni öğreniyorum. O dönem cumhurbaşkanı adayıydım, benim haberim yoktu o tür görüşmelerden. Ama çelişkili açıklamalar yapmak, bir 'yaptık' bir 'yapmadık' demek doğru değil. İnsanların kafasını karıştırmamak lazım. Muhalefetin umut olabilmesi için tutarlı, ilkeli bir politika uygulaması gerekir. Tutarlı olursa, ilkeli olursa ses getirir, umut olur. Onun için biz umut olma yolunda milletin dertlerini dinlemeye devam edeceğiz."
 

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