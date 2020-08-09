Muharrem İnce’den Yaşar Okuyan’a dava

CHP’den ayrılarak yeni siyasi parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce eski bakan Yaşar Okuyan hakkında dava açacağını duyurdu.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Hakan Aygün’ün YouTube kanalındaki programına katılarak Muharrem İnce’nin AKP’liler tarafından finanse edildiğini öne sürdü. Okuyan "Muharrem İnce'ye soruyorum. Mehmet Cengiz'le ne zamandır tanışıyorsunuz? Sizin geçmiş kampanyalarınıza bir maddi destek sağladı mı?” dedi.

Okuyan’ın açıklamalarına tepki gösteren İnce sosyal medya hesabından "Elbise değiştirir gibi parti değiştiren siyasi mevta Yaşar Okuyan’ın hakkımda söylediği yalan ve iftiralarla ilgili dava açacağım. Her partide yaşama özelliği bulunan bu Yaşar’a yalan ve iftiralarını mahkemede ispat etme hakkı veriyorum” açıklamasını yaptı.